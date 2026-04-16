◇プロ野球セ・リーグヤクルト−DeNA(16日、神宮球場)DeNAは失策で追加点を許しました。0-1の3回、先発のデュプランティエ投手が先頭打者のサンタナ選手に安打を浴びますが、続く打者を併殺。2アウトとしますが、4番のオスナ選手に二塁打を浴びると、岩田幸宏選手の外野フライをレフトのヒュンメル選手が落球。2点目を許しました。2回にも2アウトから四球、松本健吾投手の安打でピンチを招くと、丸山和郁選手のタイムリーで先制