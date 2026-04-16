俳優の唐田えりかが自身のInstagramを更新し、出演ドラマ『君が死刑になる前に』（読売テレビ・日本テレビ系）の撮影裏側の写真を公開した。 参考：唐田えりか、約6年ぶり地上波連ドラ出演の心境休止期間を経て変わった芝居への熱量と覚悟 唐田は「君が死刑になる前に本日第3話です」と同作の放送を告知し、「久しぶりの現場写真タグ」と綴って「#唐カメ」のハッシュタグを添えた。共演する加藤清史郎、与田祐希、鈴木仁の