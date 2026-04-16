俳優の唐田えりかが自身のInstagramを更新し、出演ドラマ『君が死刑になる前に』（読売テレビ・日本テレビ系）の撮影裏側の写真を公開した。

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唐田は「君が死刑になる前に本日第3話です」と同作の放送を告知し、「久しぶりの現場写真タグ」と綴って「#唐カメ」のハッシュタグを添えた。共演する加藤清史郎、与田祐希、鈴木仁の3人のアカウントにもタグ付けしており、投稿には唐田自身が撮影した現場オフショットが9枚並んでいる。

写真では柄物のカーディガン姿の加藤が壁を背に笑顔を見せるカットや、木枠の窓辺にもたれて外を見つめる与田の横顔が切り取られている。柔らかな逆光を受けた与田の表情は繊細で、劇中の一場面を思わせる静謐な空気感が漂っている。

さらに畳敷きの和室で加藤と与田が互いにフィルムカメラを向け合う微笑ましい1枚や、2人が並んでトランプらしきカードを手に笑顔を見せるショットも。撮影の合間の和やかな空気がそのまま伝わる写真となっている。（文＝リアルサウンド編集部）