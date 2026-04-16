胎内市でチューリップや菜の花を楽しめるイベントがはじまりました。ことしは暖かい日が続き予定より早い開幕となりました。花の香りとともに春の訪れを感じます。15日から始まった「胎内市チューリップフェスティバル2026」2ヘクタールの敷地におよそ900種類、80万本のチューリップが植えられています。訪れた人は写真を撮るなどして春の訪れを感じていました。群馬からの観光客「一斉に咲いている感じで