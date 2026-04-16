日本マクドナルド（東京都新宿区）が、人気商品がお得になる「トクニナルド」キャンペーン第3弾として、4月22日から4週間限定で「チキンマックナゲット 15ピース（ソース3個付き）」を250円引きの特別価格490円（以下、税込み、通常価格740円〜）で販売。期間中は、2種類の新しい期間限定ソース「塩レモンタルタルソース」と「コク旨（うま）焼肉ソース」も登場します。【画像】わわっ、キャラがいっぱい…！コチラがサンリオ