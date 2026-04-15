パンダドラゴンが、新曲「IDOL OF POP」を4月22日に配信リリースする。 （関連：M!LK、Snow Man、King & Prince、パンダドラゴン……ドームから武道館まで、2025年の躍進を経た大規模公演） 本楽曲は、玉屋2060%が作詞作曲を手がけた楽曲で、7月7日にリリースされる14枚目シングルに収録。“れぺぜん・かわいい”を掲げ、ポップアイドルの頂点を目指す彼らのひたむきな想いが凝縮された一曲となってい