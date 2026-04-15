ゴールデンウィークを前に、ウミガメの甲羅の掃除が行われました。日本で唯一ウミガメを飼育する道の駅、三重県紀宝町の「ウミガメ公園」で15日、ウミガメサポーターの会員が職員と一緒に甲羅の掃除をしました。参加者：「こすればこするほどきれいになって、気持ちよさそうにしている感じがしました」アオウミガメやタイマイなど19匹が、行楽シーズンを前にきれいな甲羅となりました。