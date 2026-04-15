プレナス（東京都中央区）の定食レストラン「やよい軒」が、麻婆（マーボー）豆腐と麻婆茄子（ナス）を一つにした新商品「〜四川風〜麻婆茄子豆腐定食」を4月21日に販売開始します。【写真】ヤバイ！＋70円で豪華に！「〜四川風〜辛旨・麻婆茄子豆腐定食」新商品をもっと見る！新商品は、なめらかな豆腐にうまみたっぷりの麻婆あんを絡めた麻婆豆腐と、ジューシーな茄子にコク深い味わいをまとわせた麻婆茄子を一度に楽し