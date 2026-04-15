インスタグラム更新フィギュアスケート界に魅惑の“新ペア”が誕生した。バンクーバー五輪男子代表の織田信成さんと、四大陸選手権を2度制し今季限りで現役を引退した女子の三原舞依さんが14日、共同でインスタグラムを更新。サイドバイサイドでジャンプを決める動画に、ファンから歓喜の声が上がった。「舞依ちゃんとサイドバイサイド」とつづった文面とともに公開された動画。織田さんと三原さんが2回転サルコーを鮮やかに着氷