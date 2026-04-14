「願えばかなう」と言われますが、これは脳科学的にも一定の裏付けがあると考えられています。人生には、部活や進学する学校、就職先、結婚など、多くの「選択」を迫られる岐路があります。そうした場面で満足のいく選択をするためには、そもそも自分がどうしたいのかという、自分なりの軸や考えを持っていることが大切です。いわゆる「引き寄せの法則」のように、明確な希望やイメージを持っていれば、自ずと「進むべき方向」に導