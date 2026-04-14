地域防災力の向上を図るため4月14日、県と防災教育や避難訓練の改善に取り組むNPO法人が協定を結びました。締結式には、県の朝田将政策監と、教育関係者向けに正しい防災教育や避難訓練の在り方を教えるNPO法人「減災教育普及協会」の江夏猛史理事長が出席し、協定書にサインしました。協定は、地域防災力を高めるために結ばれたもので、各地域の防災計画を踏まえた避難訓練の改善や、発達段階に応じた防災教育の推進などが盛り込