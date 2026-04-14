経営再建中の日産自動車は１４日、今後の長期計画を発表した。日本、米国、中国を「リード市場」と位置づけ、新型車の投入を加速することで、３０年度の新車販売目標を２４年度比約２５％増の２５５万台とする方針を掲げた。一方、中南米や東南アジア市場には価格競争力の高い中国生産車を輸出していく戦略を示した。世界７工場の削減などを柱とする再建計画後の反転攻勢を明確にした形で、課題の販売力回復を目指す。