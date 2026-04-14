近年、内部通報制度や相談窓口を設ける企業は増えていますが、「設置はしたものの、ほとんど利用されていない」というケースも散見されます。その背景には、声を上げることへの心理的なハードルや、「通報がない＝問題がない」と捉えてしまう組織側の誤解があります。【豆知識】「えっ…知らなかった」これが後輩からの“逆ハラ”のエスカレートを防ぐ方法です！そこで、ガバナンス、リスク、コンプライアンス（GRC）分野の