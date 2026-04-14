近年、内部通報制度や相談窓口を設ける企業は増えていますが、「設置はしたものの、ほとんど利用されていない」というケースも散見されます。その背景には、声を上げることへの心理的なハードルや、「通報がない＝問題がない」と捉えてしまう組織側の誤解があります。

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そこで、ガバナンス、リスク、コンプライアンス（GRC）分野のソフトウェアを提供するグローバル企業のNAVEXが公表した最新データをもとに、グローバルな視点から日本における通報制度の現在地をひも解き、「見えないリスク」を「組織の進化を促す原動力」へと変えるための道筋を探ります。

制度を単なる箱にとどめず、従業員が安心して声を届けられる文化を育むために、ビジネスリーダーが今取り組むべき「心理的安全性」と「テクノロジー」をいかに融合させ、風通しの良い組織を築くべきか、その具体的なヒントをご紹介します。

「通報ゼロ」に潜む経営リスクとは？

日本企業において内部通報制度の導入は進んでいますが、その活用実態には世界と大きな「格差」が存在します。NAVEX「2026 内部通報・インシデント管理ベンチマークレポート」によると、世界全体での従業員100人当たりの通報件数は1.65件と過去最高を更新しましたが、日本に本社を置く組織では0.63件と、世界平均の半分以下にとどまっています。

人事担当者が最も注意すべきは、この数字を「通報が少ない＝我が社は健全である」という楽観視してしまうことです。この乖離（かいり）は、不満が存在しないのではなく、文化的な障壁や「言っても無駄だ」という諦念により、重大な不祥事の種が「沈黙」の中に隠されている可能性を強く示唆しています。放置された「沈黙」は、ある日突然、SNSでの告発や大規模な法的訴訟という形で爆発し、取り返しのつかないブランド毀損（きそん）を招く「潜在的リスク」なのです。

相談をためらわせる「周囲の目」と「対応への不安」

従業員が通報をちゅうちょする最大の要因は、根強い「報復や不利益な扱いへの恐怖」にあります。これは嘲笑、停職、降格、解雇といった直接的な処遇だけでなく、職場での孤立や、「和を乱す裏切り者」というレッテルを貼られることへの不安に対し、従業員は極めて敏感です。

NAVEXのデータによると、日本のハラスメント報告の頻度（15.90％）は世界の数値（4.62％）を大きく上回る一方、報復に関する報告の頻度（0.58％）は世界の数値（1.20％）を著しく下回っています。これは報復を恐れるあまり「報復を受けた事実すら報告できない」という日本特有の心理的障壁の裏返しと言えるでしょう。周囲との調和を重視するあまり、不正を指摘することが「和を乱す行為」と捉えられてしまう古い組織文化が、リスクの芽を摘む機会を奪っているのです。

心理的障壁に加え、制度への信頼を揺るがすのが「対応スピードの遅さ」です。日本企業の調査完了までにかかる期間は中央値で73日間であり、世界全体の中央値（28日間）に比べ約2.6倍もの時間を要しています。通報した従業員にとって、声を上げることは勇気の要る決断です。それに対し、数カ月も進捗が不透明であったり、フィードバックが欠如していたりすれば、通報者は「自分の声は無視された」「組織は真剣に対応していない」と認識してしまいます。こうした対応の長期化は、「声を上げても無駄だ」という無力感を組織に定着させ、制度への信頼を根本から崩すボトルネックとなります。

「形だけの窓口」を脱却…人事が主導すべき「声を上げる文化」の醸成

内部通報制度の形骸化を防ぐには、経営陣主導で「声を上げることが組織の改善と成長につながる」と全社員が確信できる文化の醸成が不可欠です。鍵を握るのは、人事部門とコンプライアンス部門の戦略的なパートナーシップです。人事側が現場の人間関係や潜んでいる課題を特定し、コンプライアンス側がその声を適切に処理する。この強固な連携こそが、組織全体の透明性を高める基盤となります。

また、コンプライアンスを「自分事」とする仕組み作りも重要です。例えば、採用や昇進の基準に「倫理的行動」を明文化し、非倫理的な行動は容認されないという明確なシグナルを発信し続けることが有効です。併せて、「倫理」「誠実」「敬意」の意味を具体的に示す成熟した倫理・コンプライアンストレーニングプログラムの実施も大きな価値をもたらします。

NAVEXの調査データによると、最も成熟度の高い倫理・コンプライアンスプログラムを運用している組織のうち、62％が経営陣に対する信頼向上の効果を報告しており、47％が従業員の士気向上を実感しているという結果が出ています。声を上げることを肯定的に捉え、適切に守られる文化こそが、人的リスクを軽減し、企業の評判を守る最大の推進力となります。

人には言えない悩みをAIになら話せる？ テクノロジーが変える相談のカタチ

相談窓口の利便性向上には、テクノロジーの活用が欠かせません。日本の従業員がウェブ通報を選択する頻度は76％に達し、世界全体の数値34％を大きく上回っています。この高いデジタル志向は、匿名性への強いニーズと結びついており、対面や電話では伝えにくい悩みも、匿名性を確保しやすいデジタルチャネルであれば、最初の一歩を踏み出しやすくなるのです。

さらに、近年注目されているのがAIの活用です。AIバーチャルアシスタントを利用することで、従業員は24時間365日、心理的抵抗を抑えて窓口にアクセスできるようになります。

・匿名性の技術的担保： 自然言語処理（NLP）を用いて、通報内容から個人特定につながる情報を自動で伏せ字にするなど、プライバシー保護の技術も進化しています。

・人事の負担軽減と即時性： AIが規定を瞬時にスキャンして正確な情報を提供することで、相談者の不安をその場で解消し、人事側の一次対応コストを削減します。

ウェブ、モバイル、対面など、従業員が状況に合わせて手段を選べる「マルチチャネル」な環境を整えることが、風通しの良い組織を作る鍵となります。

透明性が生む組織の強さデータを活用した「選ばれる会社」への変革

単なる窓口の設置で満足する段階を過ぎ、これから求められるのは、蓄積された通報データを一元管理・分析し、その洞察を経営判断へと生かしていく視点です。人間の目では見落としがちな特定の部門における課題の「予兆」をデータ分析によって早期に発見できることは、データ駆動型管理の大きなメリットです。

また、定期的なリスク評価とその結果を経営陣に報告し、客観的な指標で把握し続ける姿勢が、透明性の高い組織イメージを築き上げます。「沈黙」を許さず、具体的な改善成果を可視化することが、従業員の信頼と安心感を育みます。透明性を組織の強みに変えることこそが、社員に選ばれ、持続的な成長を遂げる「働きやすい会社」を実現する最善の道となるのです。