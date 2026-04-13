俳優の黒崎煌代（23）が13日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・47）にゲストとして生出演。大物女優への失敗談を明かした。ゲストの勝手なイメージとして「大先輩にやらかした失敗あるっぽい」とのコメントに、丸の札で答えた黒崎。そのお相手について「去年の年末に舞台でご一緒した、松たか子さんなんですけど」と切り出した。公演後の食事の席で、映画好きの黒崎は松に「これが面白いです」と、数々のタイトルを挙げ