さっそくで恐縮だが、自慢させてほしい。実は私、近所にロピアがあります。しかもなんと、「寿司バイキング」を設置した"幻のロピア"でございます。あ〜、言っちゃった。こんなことを書くと、「お前は近くにロピアがない人の気持ちを考えられないのか」「自己顕示欲の塊か」とお叱りを受けるかもしれない。が、それでもあえて言いたい。ロピアはハンパじゃないのだ、と。一体、何がどうハンパじゃないのか、今回は例の「寿司バイキ