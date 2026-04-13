4月12日午前、京成押上線の四ツ木駅で発生した人身事故に関連し、その関心の高さに乗じて大手ニュースサイトを装った不審なURLへ誘導するポストが、X上で短時間に大量投稿される事態が確認されました。不用意なアクセスは思わぬ被害を招く危険性があり、厳重な注意が必要です。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】■大手ニュースサイトの記事リンクを偽装一般装う「感想ポスト」を混ぜ込む手口不審なポスト