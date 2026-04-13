忙しい毎日でも、自炊のクオリティは妥協したくない。そんな私たちのワガママを叶えてくれる味の素から、2026年春季新商品登場。今季のキーワードは｢食材のポテンシャルを爆上げする技術｣。これから夏に向けてキッチンでの作業が大変になるなかで注視したいのが｢タイパ｣。夏の食卓を助けてくれる注目すべき3つの商品をピックアップしてお届けします。 特売肉がご馳走に?!｢ひき肉が化ける。®｣ 今、料理好き