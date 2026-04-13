味の素の2026年春季新商品が登場!これで猛暑を乗り切ろう!

忙しい毎日でも、自炊のクオリティは妥協したくない。そんな私たちのワガママを叶えてくれる味の素から、2026年春季新商品登場。今季のキーワードは｢食材のポテンシャルを爆上げする技術｣。これから夏に向けてキッチンでの作業が大変になるなかで注視したいのが｢タイパ｣。夏の食卓を助けてくれる注目すべき3つの商品をピックアップしてお届けします。

特売肉がご馳走に?!｢ひき肉が化ける。®｣

今、料理好きの間でじわじわ人気が出てきている、調理用ミックス｢ひき肉が化ける。® ハンバーグの素｣。

ひき肉に混ぜて焼くだけで、まるで高級ビストロのような肉汁溢れるハンバーグが完成。独自の｢肉汁閉じ込め技術｣が、パサつきがちなひき肉をふっくらジューシーな塊へと進化させます。

卵やパン粉を用意する手間もゼロ。｢タイパ｣と｢贅沢感｣を両立させてくれます。

銀座コージーコーナーから瀬戸内レモンスイーツ♡爽やか焼菓子アソート登場

茄子の色変化なし?!あの商品がリニューアル

食卓の彩りにおいて、今季もっとも感動的なのが｢Cook Do® きょうの大皿®｣肉みそなす用のリニューアル。

なす料理の悩みといえば、調理中に色が茶色くなってしまうこと。しかし、味の素の最新技術は、コラーゲンペプチドの力でなすの鮮やかな紫色をキープすることに成功しました。

味だけでなく、視覚からも春夏の旬を感じさせる｢映える食卓｣を科学の力でバックアップしてくれます。

冷感のその先へ!氷で食べる麺

これからの熱い季節に向けてチェックしておきたいのが、麺用調味料｢氷みぞれつゆ｣。

なんと、パウチごと凍らせてから使うというスタイルを提案。シャリシャリとした大根おろし入りのつゆが麺に絡み、最後まで薄まることなくキンキンに冷えた状態をキープ。

｢冷たさも調味料のひとつ｣という新感覚の体験が、夏のランチタイムを劇的に変えてくれそうです。

減塩なのに濃厚!減塩オイスター

健康志向が高まるなか、特に気になりがちなのは塩分。塩分を40％もカットしているのに、驚くほど濃厚な｢減塩オイスター｣はもう試してみましたか?

これまでの減塩調味料にありがちだった「物足りなさ｣を、味の素独自のブレンド技術が払拭。国内工場で丁寧に抽出された牡蠣の旨みとコクを極限まで引き出しているため、ひと口食べればその濃厚さに圧倒されるはず。まさに｢おいしさ｣と｢健康｣を両立させた商品です。

味の素の商品で暑い夏を乗り切ろう!

味の素の2026年春の新商品は、単なる時短ツールではなく、私たちが本来持っている｢美味しく作りたい｣という想いを、最新のテクノロジーで優しく、そして確実にサポートしてくれます。

味の素の商品を使って、簡単に、美味しく食卓を彩ってみてはいかがでしょうか。