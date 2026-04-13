開催：2026.4.13 会場：ブッシュ・スタジアム 結果：[カージナルス] 3 - 9 [Rソックス] MLBの試合が13日に行われ、ブッシュ・スタジアムでカージナルスとRソックスが対戦した。 カージナルスの先発投手はニール・パランテ、対するRソックスの先発投手はブラヤン・ベロで試合は開始した。 1回表、4番 ウィルソン・コントレラス 6球目を打ってセンターへのツーランホームランでRソ