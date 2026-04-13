開催：2026.4.13

会場：ブッシュ・スタジアム

結果：[カージナルス] 3 - 9 [Rソックス]

MLBの試合が13日に行われ、ブッシュ・スタジアムでカージナルスとRソックスが対戦した。

カージナルスの先発投手はニール・パランテ、対するRソックスの先発投手はブラヤン・ベロで試合は開始した。

1回表、4番 ウィルソン・コントレラス 6球目を打ってセンターへのツーランホームランでRソックス得点 STL 0-2 BOS

2回表、1番 ロマン・アンソニー 初球を打ってサードゴロ 3塁ランナーは本塁へでRソックス得点 STL 0-3 BOS

2回裏、4番 ジョーダン・ウォーカー 2球目を打って左中間スタンドへのホームランでカージナルス得点 STL 1-3 BOS

4回表、3番 ジャレン・デュラン 4球目を打ってセンターへのタイムリーツーベースヒットでRソックス得点 STL 1-6 BOS、4番 ウィルソン・コントレラス 3球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでRソックス得点 STL 1-7 BOS

6回裏、5番 ノーラン・ゴーマン 初球を打ってセンターへの犠牲フライでカージナルス得点 STL 2-7 BOS

8回裏、3番 アレク・バールソン 初球を打ってセンターへのホームランでカージナルス得点 STL 3-7 BOS

9回表、6番 トレバー・ストーリー 6球目を打ってライトへのタイムリーツーベースヒットでRソックス得点 STL 3-9 BOS

試合は3対9でRソックスの勝利となった。

この試合の勝ち投手はRソックスのブラヤン・ベロで、ここまで1勝1敗0S。負け投手はカージナルスのニール・パランテで、ここまで1勝1敗0S。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-04-13 06:01:34 更新