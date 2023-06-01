京都・南丹市で行方不明となっている男子児童について、当日履いていたとみられる靴が見つかったことが分かりました。南丹市立園部小学校に通う安達結希さん（11）は、3月23日、父親が小学校に送り届けたのを最後に行方が分からなくなっています。警察は、これまでに延べ約950人を捜索活動に投入していて、4月9日からは小学校から自宅のある方向へ約6km離れた山中で、ドローンなどを使いながら捜索を続けていました。そして、12日