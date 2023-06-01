◇インターリーグドジャース6―3レンジャーズ（2026年4月11日ロサンゼルス）オリックスに在籍した22年限りで引退した増井氏は、大谷とは日本ハムで5年間、山本ともオリックスで5年間をともに戦った。2人のキャッチボールも観察し「本当に凄い後輩たちで誇り。試合も見せてもらうので感謝している」と笑みを浮かべた。山本からは3月31日に来場者に配布された「ヨッシー」のボブルヘッドやブランドアンバサダーを務める