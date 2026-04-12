俳優の山本耕史（49）が12日放送の日本テレビ系「おしゃれクリップ」（日曜後10・00）に出演し、俳優の磯村勇斗（33）のストイックさに驚いたと語った。山本は、磯村について「凄いストイックですよね」と言い「知り合いの送別会で、一緒にご飯に行ったんだけど飲んでいなかった、お酒」と語った。さらに「普通、送別会でさ、酒飲まない、メシ食わないって、俺、絶対できないですもん。めっちゃ美味しいすし屋なんですよ。飲