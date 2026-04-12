大阪・関西万博の開幕から１３日で１年となるのを前に、万博記念公園（大阪府吹田市）で１２日、記念イベント「ＥＸＰＯ２０２５ＦｕｔｕｒｅｓＦｅｓｔｉｖａｌ」が開かれた。フィナーレでは、会期中に万博会場で人気を集めたドローンショーが一夜限りで復活。公式キャラクター「ミャクミャク」と大屋根リングが夜空に現れ、訪れた人たちから拍手が上がった。イベントは日本国際博覧会協会が主催。テーマ館のプロデュー