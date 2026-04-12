2.5次元歌い手グループ「AMPTAKxCOLORS」のあっきぃが12日に誕生日を迎えて、YouTube公式チャンネルでカウントダウンの生配信を行い、バースデーグッズ「あっきぃ BIRTHDAY GOODS 2026」の販売もSTPR ONLINE STOREでスタートした。11日夜に始めたカウントダウン生配信には、グループのライブで１曲目に歌うことが多い、アゲアゲソング「AMP-ATTACK！」をひとりカラオケで歌って登場。「風邪で声がガサガサなんですが」といいな