2.5次元歌い手グループ「AMPTAKxCOLORS」のあっきぃが12日に誕生日を迎えて、YouTube公式チャンネルでカウントダウンの生配信を行い、バースデーグッズ「あっきぃ BIRTHDAY GOODS 2026」の販売もSTPR ONLINE STOREでスタートした。

11日夜に始めたカウントダウン生配信には、グループのライブで１曲目に歌うことが多い、アゲアゲソング「AMP-ATTACK！」をひとりカラオケで歌って登場。「風邪で声がガサガサなんですが」といいながら、元気に２時間以上もしゃべり続けた。

声が不調ながら、ほかの曲も生歌唱をしたり、ケーキを実食中継、深夜24時の瞬間には「誕生日だぁー！ やったー！」と絶叫して、ファンと一緒に祝うと、「今日はオレの日。みんなからのお祝いをもらうよ。誰にも渡さない、ありがとう！」と喜び、同僚メンバー

ちぐさくんからのお祝いコメントも読み上げた。

公開したバースデーグッズは、全5アイテム。ランダム缶バッジ、アクリルキーホルダー、立体アクリルスタンド、イモリ姫ぬいぐるみキーホルダー、イモリ王子ポシェットと、あっきぃらしさが盛り込まれた。全てをまとめたコンプリートセットには、特典の複製直筆メッセージ入りブロマイドも封入されるという。今回のために描き下ろされた新ビジュアルは、サイバーファッションに身を包んだあっきぃが手を差し伸べているポーズで「リスナーたちを守る！」という力強い思いを込めた。さらにミニキャラでは、初となる「黒髪」ビジュアルも制作。また、ランダム缶バッジには、あっきぃの幼少期の実写も収められた。

日々のゲーム実況などが人気で、個人のYouTube公式チャンネルも最近、登録者数が100万人を突破。グループとともに人気はうなぎのぼりに上がっている。