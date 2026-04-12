猫の平均寿命はどのくらい？ 現在、家の中で暮らす猫の平均寿命はおよそ15歳から16歳程度といわれています。一昔前に比べると、キャットフードの質が向上し、獣医学も進歩したため、20歳近くまで生きる猫も珍しくありません。 一方で、外に出る機会がある猫は、交通事故や感染症のリスクが高まるため、平均寿命が数年短くなる傾向にあります。 猫の成長スピードは人間よりもずっと早く、1歳で人間