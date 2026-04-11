「THE SEASONS」シリーズのMC、10CM(左)とソン・シギョン(右) 「愛の不時着」(2019年)や「トッケビ〜君がくれた愛しい日々」(2016年)、「ソンジェ背負って走れ」(2024年)といった名作ドラマのOSTで知られる10CM(シプセンチ)が第8代MCを担当し、3月6日に韓国で最終回を迎えた「THE SEASONS〜10CMのスダムスダム」。"韓ドラOSTの神"とまで呼ばれている10CMの後任として、期待が最高潮に高まる中で初回を迎えた「THE SEASONS」の