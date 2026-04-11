「Hey！Say！JUMP」の元メンバーで俳優の中島裕翔（32）と女優の新木優子（32）がそれぞれの所属事務所を通じて結婚を発表した。《美男美女すぎる最強カップル誕生》《裕翔は結婚したくてJUMPを手放したの？ グループにいたら喜べたけど…》などと祝福の声からファンの悲鳴まで、SNSでは様々な反応が上がっている。2人の交際は昨年12月に「女性セブン」が報じている。2017年に映画「僕らのごはんは明日で待ってる」で恋人関係を演じ、その後、フジテレビ系ドラマ「SUITS／スーツ」で共演を重ね、約3年前に一気に距離を縮めたという。

【写真】出家否定も 新木優子「幸福の科学」カミングアウトの波紋

中島が「Hey！Say！JUMP」を卒業したのは昨年8月28日付で、その後に熱愛報道が出て、今回の結婚発表である。新木は「幸福の科学」の信者であるとも報じられており、複雑な心境を抱くJUMP担もいるようだが、それでも“あの大女優”とどうにかならなかったことだけ大正解だったようだ。2016年に「週刊ポスト」が報じた吉田羊との“合鍵愛”である。

「中島が年齢が倍近く違う吉田のマンションに7日間にわたって連泊し、合鍵まで持っていたという報道は当時のファンに大きな衝撃を与えました。あれから10年が経って、干され気味だった吉田も完全復帰し、お互いにとってマイナスが目立った黒歴史も風化しつつあります。今回の新木との結婚は、中島の過去をさらに上書きしてくれることになりそうです」（スポーツ紙記者）

時系列からすると、中島は吉田と別れてしばらくしてから新木と出会ったことになる。伴侶と共に未来へ進む道を選んだということか。

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中島裕翔はアイドルとしては“優等生”とは言えないようだ。関連記事もあわせて読みたい。