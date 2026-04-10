4月10日の「大竹まこと ゴールデンラジオ」（文化放送）では、朝日新聞の「派閥回帰？「木曜の昼」復活自民、食事や勉強会衆院選大勝「批判気にしなくていい感じ」」という記事を取り上げ、大竹がコメントした。 国会開会中の木曜日の昼といえば、かつては自民党の派閥がそれぞれ例会を開き、議員が集まって食事をとるのが恒例だった。裏金問題を受けて、２０２４年以降に麻生派をのぞく派閥の解散が相次いだが、ふ