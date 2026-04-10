『NHK紅白歌合戦』に6年連続で出場したあの“伝説のバラドル”が、苦情が殺到したという衝撃の過去を明かした。かつて彼女は子ども向け番組で、なんと下ネタを連発したという。その内容とは……!? 【TVer】あの“伝説のバラドル”、不審な男性に怯えた過去を告白。アヤシイ電話がかかってきて……おニャン子クラブ元メンバー「ウチも。おんなじです！」 あの“伝説のバラドル”とは、芸能生活40周年を迎えた森口博子のこ