元NHKのエース、和久田麻由子（37）が10日、東京・汐留の日本テレビで行われた同局土曜午後10時枠の新報道番組「追跡取材newsLOG」でメインキャスターを務めることが発表された。大手芸能事務所「セント・フォース」に所属し、フリーアナウンサーとして活動していく。「セント・フォース」は皆藤愛子、阿部華也子、川田裕美、鷲見玲奈、潮田玲子、元NHKでは草野満代、神田愛花らが所属。主にキャスター業を担う女性アナウ