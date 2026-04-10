元NHKのエース、和久田麻由子（37）が10日、東京・汐留の日本テレビで行われた同局土曜午後10時枠の新報道番組「追跡取材 news LOG」でメインキャスターを務めることが発表された。大手芸能事務所「セント・フォース」に所属し、フリーアナウンサーとして活動していく。

「セント・フォース」は皆藤愛子、阿部華也子、川田裕美、鷲見玲奈、潮田玲子、元NHKでは草野満代、神田愛花らが所属。主にキャスター業を担う女性アナウンサーを多数擁する。2024年、日本テレビを退社した藤井貴彦アナウンサーと業務提携。30年の歴史で初めて男性アナの本格的なマネジメントを開始した。

和久田アナについては10日午後5時前に事務所の公式サイトも更新され、白いブラウス姿の新しい宣材写真も掲載された。生年月日、出身地・神奈川県のほか、「東京大学経済学部卒」といった学歴などが記され、趣味は「ミュージカル鑑賞」となっている。

テレビ関係者は和久田アナの「セント・フォース」入りについて「文句なしの実力があり、清楚で華のあるアナウンサー。セント・フォースが求めるアナウンサーのイメージにピッタリだったようだ」と話している。