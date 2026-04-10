【モデルプレス＝2026/04/10】YouTuberのきりたんぽが4月9日、自身のInstagramを更新。ミニスカート姿を公開し、注目を集めている。【写真】登録者数130万超美女YouTuber「脚綺麗すぎ」街中の私服姿◆きりたんぽ、ミニスカで美脚際立つきりたんぽは「桜はもう、ばいばい？」とつづり、屋外で撮影された写真を投稿。「SEA」と書かれた白いロングTシャツと、茶色のフリルミニスカートと茶色のブーツを合わせ、すらり