【モデルプレス＝2026/04/10】サバイバルオーディション番組「PRODUCE 101 JAPAN」の第4弾となる「PRODUCE 101 JAPAN 新世界」（毎週木曜よる9時〜）の第3話が4月9日、動画配信サービス・Lemino（レミノ）にて独占配信された。倉橋吾槙（GOTEN）と田中蒔（MAKI）のパフォーマンスに注目が集まっている。【写真】「日プ」下剋上が話題の21歳イケメン◆倉橋吾槙（GOTEN）＆田中蒔（MAKI）、逆転劇が話題第3話では、練習生が8曲・16グ