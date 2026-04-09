【「暴力病院 看護助手が精神科で見たもの」】 4月9日 発売 価格：1,430円 【拡大画像へ】 竹書房は、コミックエッセイ「暴力病院 看護助手が精神科で見たもの」を4月9日に発売する。価格は1,430円。 本作は「まどか26歳、研修医やってます！」や「精神科ナースになったわけ」、「こころのナース夜野さん」などを手掛けた水谷緑氏の最新作。 精神科病院で看