【コストコ】には、日常のティータイムを彩る大容量で魅力的なおやつが豊富に揃っています。個包装でシェアしやすい和菓子や食感にこだわったチョコレートなど、ストックしておけば急な来客時や小腹が空いた時にも重宝しそうです。今回は、一度食べたらまた欲しくなりそうな、おすすめのおやつをご紹介します。 上品な甘みが広がるひとくち大福 「久世福 ひとくち大福」は、一袋に八個の大福が入った食べき