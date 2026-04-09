こういうの求めてたッッ♡【コストコ】ストックしておきたい！「お手軽おやつ」

【コストコ】には、日常のティータイムを彩る大容量で魅力的なおやつが豊富に揃っています。個包装でシェアしやすい和菓子や食感にこだわったチョコレートなど、ストックしておけば急な来客時や小腹が空いた時にも重宝しそうです。今回は、一度食べたらまた欲しくなりそうな、おすすめのおやつをご紹介します。

上品な甘みが広がるひとくち大福

「久世福 ひとくち大福」は、一袋に八個の大福が入った食べきりサイズが六袋セットになったおやつです。@monmon.121さんによると「優しい上品な甘さのひとくち大福」とのことで、お餅の柔らかな食感も堪能できそう！ 個包装なので、乾燥を防ぎながら鮮度を保てる点も嬉しいポイントです。

ホワイトチョコ好きに嬉しいチョコバイツ

「ハーシー チョコバイツ クッキー & クリーム」は、一口サイズのチョコの大容量パックです。@hirokostyle33さんによると「外側は、カリッとしたホワイトチョコレート」「内側は、なめらかなホワイトチョコ」で、その中に「サクサク食感の、ほろ苦クッキー」まで入っているそう。その濃厚な甘みは、コーヒーのお供に最適かも。

見た目も愛らしい、くまのチョコマシュマロ

「セモア チョコマシュマロ」は、くまの形をしたマシュマロをチョコレートでコーティングした、愛嬌たっぷりの一品です。個包装のパッケージも可愛らしく、お子様のおやつや配り物としても喜ばれそうなデザインになっています。@potipoti212さんは「冷蔵庫入れて冷やして食べる」のが好きだそう。気になる人はぜひ真似してみて。

素材の旨みが凝縮されたドライフルーツ

「博士のドライパイナップル」は、パイナップルの輪切りのフォルムがそのまま活かされたドライフルーツ。@hirokostyle33さんによると「生のパイナップルの、しゃくしゃくした、食感が残っている箇所があって、歯切れの良さが、病みつきになる」とのこと。同シリーズにはマンゴーも展開されているので、食べ比べてみるのも良さそうです。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@monmon.121様、@hirokostyle33様、@potipoti212様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：内山友里