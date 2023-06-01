2025年春、東京ドームで開催されたロサンゼルス・ドジャースとシカゴ・カブスによるMLB（メジャーリーグベースボール）日本開幕戦。その熱狂の裏側に迫るドキュメンタリー映画『ホームカミング：MLB東京シリーズ』が、7月10日よりユナイテッド・シネマ豊洲ほかで公開されることが決定した。あわせて、メインポスタービジュアルと本予告映像も解禁された。【動画】日本の野球文化の原風景を映し出す予告編本作は、大谷翔平、山