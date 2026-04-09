後藤駿太氏は台湾の中信兄弟で“打撃コーチ”に就任オリックス、中日でプレーし、2025年シーズン限りで現役引退した後藤駿太氏が、新たなキャリアを踏み出した。2026年から台湾プロ野球（CPBL）の中信兄弟で打撃メカニクスコーチに就任。現役時代に培った経験と技術を武器に、異国の地で指導者としての第一歩を踏み出している。今季から中信兄弟には、ヤクルトで捕手としてプレーした西田明央氏も打撃戦略コーチに就任。「作戦