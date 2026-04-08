あえて「切らない」牛たんカツが東京で4/8から登場！ 人気牛たん専門店「牛たん日和 浅草橋店」で1日5食限定で提供

【1日5食限定】あえて「切らない」牛たんカツが爆誕！ ナイフを入れた瞬間に肉汁があふれる新体験を牛タン専門店「牛たん日和」が4月8から提供開始

浅草橋の牛たん専門店「牛たん日和 浅草橋店」から、私たちのワクワクを刺激する新メニューが4月8日より一挙に登場しました！

今回の目玉は、なんと言っても1日5食限定の「切らずに出てくる一本レアたんかつ」（2728円）です。

あえて切らずに提供され、自分でナイフを入れた瞬間に最高の肉汁と香りが広がる、新感覚の体験型グルメとなっています。

さらに、これだけではありません。12時間低温調理したお肉を岩塩の上で爽やかにいただく「岩塩プレートの牛たん花てっさ」（1089円）や、炭火の香ばしさとモッツァレラチーズがとろけ合う「ハニーチーズの牛たん包み焼き」（759円）も見逃せない絶品揃い。

メインの牛カツからお酒に合う一皿まで、牛たんの新しい魅力を存分に味わえる大ボリュームのラインナップです！

※記事内の価格は全て税込表記です

（以下、プレスリリースより）

「切らない」という選択が、旨さのピークを変える。牛たん専門店が仕掛ける“体験型牛たんカツ”が2026年4月8日誕生

― 1日5食限定。ナイフを入れた瞬間が完成する、新しい牛たん体験 ―2026年4月8日（水）より、 新メニュー《切らずに出てくる一本レアたんかつ》を販売開始いたします。

株式会社TGAL（本社：東京都千代田区、代表取締役：河野 恭寛）が展開する牛たん専門店「牛たん日和」は、2026年4月8日（水）より、新メニュー「切らずに出てくる一本レアたんかつ」を販売開始いたします。

本商品は、牛たんをあえてカットせず一本のまま提供することで、肉汁・香り・温度のすべてが最も高まる“最高の瞬間”をお客様自身で完成させる、体験型の新しい一皿です。

なお、本商品は品質維持のため1日5食限定での提供となります。

■ いま、グルメは「体験」で選ばれる時代へ “完成させる料理”という新提案

近年、飲食トレンドは「味」だけでなく、動画・体験・ストーリー性が求められる時代へと変化しています。

その中で牛たん日和が提案するのは、「料理の最後をお客様に委ねる」という新しい価値。

切られた状態で提供されるのが当たり前だった牛カツを、あえて“切らない”という選択をすることで、食の体験そのものをアップデートしました。

■ なぜ「切らない」のか 一番美味しい瞬間は、まだ完成していない

肉は切った瞬間から、・肉汁が流れ出る・香りが抜ける・温度が下がる、つまり、美味しさのピークは提供前に失われているのです。

そこで牛たん日和は、衣の中にすべてを閉じ込めた状態で提供し、ナイフを入れた瞬間に完成する設計にしました。

立ち上がる香り、しっとりとしたレアな断面、溢れる肉汁。その瞬間こそが、この料理の真価です。

【新商品】切らずに出てくる一本レアたんかつ

【価格】2,728円（税込）

販売開始：2026年4月8日（水）

提供数：1日5食限定

■ 一本仕立てだからこそ味わえる“牛たんのフルコース”

一本で提供することで、牛たんの部位ごとの違いを一度に楽しめる構成となっています。

・たん先：力強い旨みと歯ごたえ

・たん中：柔らかさと旨みのバランス

・たん元：とろけるような脂の甘み

一皿で食感と味わいが変化していく、まるで牛たんのコース料理のような体験を提供します。 【新商品】 岩塩プレートの牛たん花てっさ

【価格】1,089円（税込）

12時間低温調理でしっとりと仕上げた牛たんを、花のように美しく盛り付けた一皿。

冷たい岩塩プレートの上に酢橘を絞り、軽くしゃぶしゃぶするように絡めてお召し上がりいただくスタイルです。

牛たん本来の繊細な旨みと、岩塩のまろやかな塩味、酢橘の爽やかな酸味が重なり、後味はすっきり。

前菜としても、お酒と合わせる一品としてもおすすめの、見た目と味わいの両方を楽しめる新感覚の牛たん料理です。 【新商品】ハニーチーズの牛たん包み焼き

【価格】759円（税込）

とろけるモッツァレラチーズに、旨みの強い薄切り牛たんを丁寧に巻き、炭火でじっくりと焼き上げた一品。香ばしい牛たんの香りと、とろりと溢れるチーズのコクが絶妙に絡み合います。

仕上げにはたっぷりのはちみつをかけ、甘じょっぱい味わいに。

さらに韓国のりで包んでいただくことで、香りと食感のアクセントが加わり、ひと口ごとに新しい美味しさが広がります。

お酒との相性も抜群のクセになる一皿です。