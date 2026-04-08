肉に肉あんかけをかける！？わんぱくすぎるメニューでたびたび話題を呼ぶ、とんかつ専門店「かつや」が、今回も胃袋の青春を呼び覚ますような期間限定メニューを投入します。期間限定メニュー「肉あんかけロースカツ丼」と「肉あんかけロースカツ定食」を、4月10日から国内の店舗（一部を除く）で販売します。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】今回登場する「肉あんかけロースカツ丼」は、サクサクのロースカ