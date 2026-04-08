開催：2026.4.8 会場：シティ・フィールド 結果：[メッツ] 4 - 3 [Dバックス] MLBの試合が8日に行われ、シティ・フィールドでメッツとDバックスが対戦した。 メッツの先発投手はフレディ・ペラルタ、対するDバックスの先発投手はザック・ゲーレンで試合は開始した。 1回裏、5番 ブレット・バティ 3球目を打ってセンターへの犠牲フライでメッツ得点 NYM 1-0 ARI 2回裏、さらにライトが悪送球でメッ