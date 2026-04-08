関東馬サンアントワーヌは前走フィリーズレビュー（2着）同様に栗東滞在で調整を進めている。水出助手は「結果が出ているので前回を踏襲して。カイ食い、テンション、乗った感じも問題ない」と報告する。良績は7Fに集中しており、マイルでは昨年の新潟2歳S4着、1月のフェアリーS5着。「本質的には1400メートル向きかもしれないが、1600メートルも許容範囲だと思う」と語った。