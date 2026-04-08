BTSの「SWIM」が、8日発表の最新「オリコン週間ストリーミングランキング」において週間再生数855.7万回（8,556,632回）を記録し、2週連続で1位を獲得した。【ライブ写真】壮観なステージ…！ついに完全体でライブを披露したBTS海外アーティストによる2週連続1位獲得は、2024年11月25日付のROSE & Bruno Mars「APT.」以来、1年5ヶ月ぶり、2026年度初【※】となった。【※】2026年度（今年度）は2025年12月22日付よりスター