女優の永作博美（55）が主演を務めるTBS系火曜ドラマ「時すでにおスシ!?」(火曜後10・00）の第1話が7日に放送され、お笑いコンビ「ジャルジャル」後藤淳平(42)が主人公の夫役でサプライズ出演した。同作は、夫を不慮の事故で亡くし一人息子のために生きてきた永作演じる主人公が、息子の就職で訪れた自分時間を使って3カ月で職人になれる「鮨（すし）アカデミー」の門を叩き、第二の人生を歩み出す完全オリジナルの人生応援ド