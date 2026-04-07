【小さいふ。コンチャ「手塚治虫ワールドコラボ ユニコ」】 4月9日発売 価格：17,380円 【拡大画像へ】 大阪府茨木市で革小物の製作・販売を行うガッツは、手塚治虫氏のマンガ「ユニコ」とのコラボモデル「小さいふ。コンチャ」を4月9日に発売する。価格は17,380円。 「ユニコ」はギリシャ神話の一角獣をモチーフにしたキャラクターが主人公のファンタジ