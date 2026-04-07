【小さいふ。コンチャ「手塚治虫ワールドコラボ ユニコ」】 4月9日発売 価格：17,380円

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大阪府茨木市で革小物の製作・販売を行うガッツは、手塚治虫氏のマンガ「ユニコ」とのコラボモデル「小さいふ。コンチャ」を4月9日に発売する。価格は17,380円。

「ユニコ」はギリシャ神話の一角獣をモチーフにしたキャラクターが主人公のファンタジー作品。不思議な力で人々に幸せをもたらしながら、さまざまな時代や世界を旅する物語として、多くの読者に親しまれてきた。

本製品はユニコの可愛さと勇敢さをレトロポップなタッチで表現。表面には銀河を背景に「ドカッ！！」のオノマトペとともに戦うユニコが、背面には、時の流れを超えてユニコを運ぶ西風の精ゼフィルスがそれぞれデザインされている。

なお、初回100個は内ポケットに50周年ロゴを刻印した限定仕様となる。終了後は通常モデルを販売する。

□小さいふ。コンチャ「手塚治虫ワールドコラボ ユニコ」のページ

【ユニコ生誕50周年ロゴ】

※手塚治虫の「塚」は、旧字体（塚にヽのある字）となります。