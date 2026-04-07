グーグルは、新型Androidスマートフォン「Google Pixel 10a」を発表した。発売日は4月14日で、価格は128GBモデルが7万9900円、256GBモデルが9万4900円。日本限定モデル「Isai Blue」は5月20日に発売される。

標準モデルのカラーは、Lavender（ラベンダー）、Berry（ベリー）、Fog（フォグ）、Obsidian（オブシディアン）の4色。これに加え、日本限定モデルとして「Isai Blue（異彩ブルー）」がラインアップされる。

左＝Lavender、右＝Isai Blue

Lavender

Berry

Fog

Obsidian

「Pixel 10a」には、ヘラルボニーとコラボレーションした日本限定モデルが用意される。限定モデルは256GBのストレージを備えるほか、限定のバンパーケースやオリジナルステッカーが同梱される。

バンパーケース

バンパーケース装着時

限定デザインの化粧箱

ステッカー

さらに、3名のアーティストが手がけた壁紙と、それにあわせたテーマパックもプリインストールされる。アイコンについてもAI生成により、サードパーティアプリを含めて統一感のあるデザインにカスタマイズできる。

水上詩楽氏

工藤みどり氏

伊賀敢男留氏

壁紙にあわせたテーマパック

サードパーティのアプリアイコンもAI生成される

主なスペック 項目 内容 大きさ 153.9×73.0×9.0mm 重さ 183g チップセット Google Tensor G4、Titan M2セキュリティコプロセッサー ディスプレイ 6.3インチ（1080×2424）Actuaディスプレイ、OLED、60～120Hz、最大輝度2000ニト（HDR）3000 ニト（ピーク輝度）、Corning Gorilla Glass 7iのカバーガラス メモリー／ストレージ 8GB＋128GB、8GB＋256GB バッテリー 5100mAh、急速充電（45W以上PPS充電器を使用した場合、約30分で最大50％充電）、ワイヤレス充電（Qi認証済み最大10W） 背面カメラ 4800万画素広角カメラ、F値1.7、1/2インチセンサー、最大8倍の超解像ズーム1300万画素超広角カメラ、F値2.2、1/3.1インチセンサー 前面カメラ 1300万画素カメラ、F値2.2 OS Android 16（OS、セキュリティ、Pixel Dropアップデート7年間提供） 防水防塵 IP68準拠 認証 指紋認証、顔認証 SIM デュアルSIM対応（nanoSIM＋eSIM、eSIM×2） Wi-Fi Wi-Fi 6E Bluetooth v6 LTE 1、2、3、4、5、7、8、12、17、18、19、20、21、26、28、32、38、39、40、41、42、66、75 5G 1、2、3、5、7、8、12、20、26、28、38、40、41、66、75、77、78、79 FeliCa 対応